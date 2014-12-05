Без припинення вогню мешканці Донбасу можуть просто вимерти від голоду й холоду - АП

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента з питань міжнародних відносин Валерій Чалий на брифінгу 5 грудня, коментуючи анонсований на 9 грудня "День тиші", повідомляє Українська правда.

"Я покладаю надії – не на конкретний день, а на те, що прийдуть до тями ті, хто просто нехтують кількістю жертв в Донецькій, в Луганській області. Прийдуть до тями ті, хто не може після фейкових виборів (2 листопада) взагалі ніяк забезпечити існування громадян там", - сказав він.

"Є велика загроза гуманітарної катастрофи. Сьогодні насправді без припинення вогню ми можемо просто втратити наших співгромадян в Донецькій і Луганській областях. У період зими…", - зазначив Чалий.

"Україна готова, Київ готовий постачати гуманітарну допомогу, але ці найманці не дозволяють просто її туди поставляти. Як раніше грабували фінансові ресурси, ті ж самі інкасаторські автомобілі, зруйнували зразу ж Казначейство, банки – так само зараз не дають можливості поставити гуманітарну допомогу", - заявив Чалий.

Читайте такожУкраїна готова відповісти на наступ, але вбачає можливість локалізувати конфлікт - Чалий"Тому я покладаю великі надії на те, що буде не просто спроба, а реальний день, коли почнеться з Дня тиші відведення техніки", - сказав він.

За словами Чалого, цей день "є необхідним у механізмі розведення важкої техніки і артилерії на відстані, які зазначені – координати лінії зазначені 19 вересня у меморандумі, – і, відповідно, на яку відстань будуть відводитися кожна система артилерійського чи мінометного вогню, ракетні системи.".

"Вони повинні бути відведені на таку відстань, яка недосяжна для ураження", - уточнив чиновник.

"Тому я сподіваюся і покладаю велику надію на початок 9 грудня цього процесу", - запевнив Чалий.

Він також висловив готовність Києва до проведення чергової зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську.