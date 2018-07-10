Яценюк: за обсягом витрат на оборону відносно ВВП Україна вже може бути членом НАТО

Єдність Альянсу і членство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки, вважає Яценюк.

«Україна – друга країна серед членів НАТО та партнерів за витратами на оборону в співвідношенні до ВВП. За цим критерієм ми вже можемо бути членами НАТО», - сказав лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-1016 років, засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк, 10 липня, під час дискусії Київського Безпекового Форуму: «Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?»

У дискусії, організованій Фондом «Відкрий Україну», беруть участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Арсеній Яценюк нагадав, що у 2008 році під листом-зверненням до Північноатлантичного Альянсу щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО стояв його підпис як Голови Верховної Ради України, разом із тодішнім президентом і прем'єр-міністром: «Тоді Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але світ в результаті цього отримав російську військову агресію проти Грузії і України».

«Немає сумнівів, що більшість народу України сьогодні виступає за членство і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі. Для нас це питання виживання, а для світу - це питання існування того світу, який був влаштований після Другої світової війни», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Єдність Альянсу і членство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки, адже НАТО є сьогодні єдиною системою безпеки, яка ґрунтується не тільки на військовому альянсі і не стільки на військовому альянсі, а на спільних цінностях і єдності демократичного світу», - наголосив лідер «Народного фронту».

Альянс повинен продемонструвати це «і на словах, і на ділі», - сказав він: «Коли ми кажемо про демонстрацію на ділі, то звернення Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки до країн-членів Альянсу про необхідність збільшення видатків на оборону є правильним».

Арсеній Яценюк навів статистику Центру стратегічних і міжнародних досліджень, згідно з якою Україна – друга країна серед членів Альянсу та партнерів за показником витрат на оборону у співвідношенні до ВВП: «Тому за цим критерієм ми вже можемо бути членами НАТО».

Він підкреслив, що дуже багато зроблено у співпраці України з країнами Альянсу. Він відзначив уряд Сполучених Штатів Америки і уряд Канади «за значну допомогу українській державі і українським Збройним Силам, щоб захищати цінності, демократію, суверенітет України і безпеку Європи».