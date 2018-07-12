Голова фракції "БПП" закликав “Народний фронт” відкликати одну зі своїх кандидатур до складу ЦВК

Герасимов заявив про готовність “БПП” відкликати одну із своїх кандидатур до ЦВК і закликав "Народний фронт" прийняти аналогічне рішення.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов заявляє про готовність його фракції відкликати одну із своїх кандидатур до складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За словами Герасимова, в питанні оновлення складу ЦВК лунали застереження щодо кількості кандидатів на посади членів комісії у поданні президента.

“Фракція “БПП” готова відкликати одну із своїх кандидатур для того, щоб вирішити це питання”, - сказав він.

При цьому він не уточнив, про яку з кандидатур йдеться конкретно. Герасимов зазначив, що якщо після наради о 12.00 з лідерами фракцій та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, яку пропонує провести “БПП”, буде “публічна позиція всіх лідерів фракцій, що вони готові голосувати, ми зберемо засідання фракції і приймемо рішення”.

Герасимов також закликав фракцію “Народний фронт” відкликати одну із своїх кандидатур до складу Центральної виборчої комісії.

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“Ми чули застереження від наших колег з “Народного фронту”, у тому числі про те, що треба виконувати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи відносно представленості однієї із фракцій (УНІАН: "Опозиційний блок"), яка поки що не має свого представника (у поданні президента на посади членів ЦВК - УНІАН). І ми звертаємося до наших колег по коаліції також відкликати одну із своїх кандидатур для того, щоб вирішити й це питання”, - сказав Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур. Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

Парубій не виключив можливості змін до законодавства в частині збільшення кількості членів Центрвиборчкому, ймовірно, до 16 осіб.

Раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, представник “Народного фронту” Леонід Ємець наголосив, що ПАРЄ у своїй резолюції прямо вказала, що, за європейськими стандартами, у складі ЦВК мають бути представлені кандидатури від усіх фракцій Верховної Ради.