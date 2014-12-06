Порошенко анонсував новий раунд переговорів у Мінську

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко під час брифінгу в Чугуєві Харківської області.

Зокрема, за його словами, на сьогодні досягнуто попередню домовленість про те, що зустріч сторін конфлікту у Мінську відбудеться 9 грудня.

Водночас глава держави зазначив, що зі стриманим оптимізмом дивиться на можливість припинення вогню з 9 грудня після зустрічі сторін конфлікту в Мінську.

“Я поки що зі стриманим оптимізмом дивлюся на те, що нам вдасться з 9 числа припинити вогонь”, - сказав Порошенко.

“Завдання - затвердження плану-графіку реалізації Мінських домовленостей, мається на увазі, щоб з 9 числа розпочався день артилерійської тиші, і протягом 30 днів вийти на лінію зіткнення, як зазначається в Мінському протоколі”, - сказав Порошенко, наголосивши, що це має кореспондуватися з відведенням важкого озброєння і техніки та із забезпеченням роботи місії ОБСЄ зі спостереженням за режимом припинення вогню.

Порошенко також зауважив, що після цього має розпочатися політичний діалог та організація місцевих виборів на Донбасі.

Читайте такожКучма: наступного тижня можуть поновити переговори у Мінську - BBC“Кореспондуватися це має з підготовкою до політичного процесу організації місцевих виборів на Донбасі, скасуванням підсумків незаконних виборів і початком політичного діалогу”, - зауважив президент.

Порошенко додав, що сьогодні, 6 грудня, мав розмову з президентом Франції Франсуа Оландом, який, у свою чергу, мав коротку зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Порошенка, ця зустріч була спрямована на те, щоб мати можливість провести переговори в Мінську 9 грудня.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю екс-президента України Леоніда Кучми, посла РФ в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького. За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18.00 5 вересня вогню на Донбасі.

19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.