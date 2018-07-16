Трамп жодного разу не згадав про Україну на прес-конференції після зустрічі з Путіним

Американський лідер говорив про ситуацію в Сирії, Ірані, КНДР.

Президент США Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Американський лідер говорив про ситуацію в Сирії, Ірані, КНДР тощо, але не згадав ані конфлікт на Донбасі, ані анексію Криму, повідомляє ТСН.

Читайте такожПутін підтвердив, що Трамп вважає анексію Криму незаконною

Трамп заявив, що зустріч із Путіним була продуктивною, і він сподівається на поліпшення стосунків із РФ за підсумками розмови в Гельсінкі.

Разом із тим Путін двічі згадав про Україну. Вперше він розповів, що президенти говорили про ситуацію на Донбасі, і російський лідер закликав американського колегу “налаштовувати” офіційний Київ на виконання Мінських угод. Вдруге він заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну в разі вирішення суперечки в Стокгольмському арбітражному суді.