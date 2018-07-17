Політтехнолог про свій досвід роботи з Порошенком: авторитарна людина, що кричить на підлеглих

11:58, 17 липня 2018
Політика
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Політолог Сергій Гайдай розповів, як йому працювалось з Порошенком / Ельар Сарахман, Українська правда

Президент України Петро Порошенко є дуже авторитарною людиною, і може кричати на своїх підлеглих, коли чимось роздратований або незадоволений.

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Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів політтехнолог Сергій Гайдай, який був одним з перших технологів Порошенка та консультував його до 2012 року.

"Дуже часто він може бути незадоволений, роздратований і кричати на співробітників. Але на кого він кричить або не кричить – залежить від ступеню близькості до нього", - зазначив Гайдай.

За його словами, найбільше від Порошенка дістається тим, хто входить до його оточення.

"Якщо людина досить близька і входить в його оточення, він може отримати від Петра Олексійовича дуже серйозний негатив. Але якщо Петро Олексійович розуміє, що людина не зав'язана на нього і після такого конфлікту просто піде, він намагається себе стримувати", - розповів політтехнолог.

За словами Гайдая, Порошенко в роботі демонструє егоцентризм.

"Я б назвав одну його дуже важливу якість – він досить авторитарна людина і егоцентрична. Все повинно бути зав'язане на нього, він повинен приймати рішення", - сказав він.

Раніше журналіст Олександр Дубінський повідомив, що президент України Петро Порошенко протягом більш ніж чотирьох років користувався соцмережею Facebook через особистий, «секретний» аккаунт Peter Lions.

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Теги: #Порошенко#президент