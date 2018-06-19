Горілка Absolut, вуличні бої, Микола Азаров: що лайкали з «таємної сторінки Порошенка»

Власник сторінки Peter Lions стежить за ЗМІ та сторінками світових лідерів, а крім того – цінує російську поп-музику і "Квартал 95".

Журналіст Олександр Дубінський повідомив, що президент України Петро Порошенко протягом більш ніж чотирьох років користувався соцмережею Facebook через особистий, «секретний» аккаунт Peter Lions

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Як повідомив журналіст у себе в Facebook, після цього повідомлення публікації на сторінці «зачистили», зробивши її майже повністю закритою. Тим не менше, користувачі Facebook можуть подивитися списки публічних сторінок і груп, що "сподобались" акаунту. УНІАН вирішив подивитися, що лайкали з так званої «таємної сторінки Порошенка».

Так, виходячи з даних соцмережі, «Петро Лев» надає перевагу українській та зарубіжній поп-музиці. Серед його вподобань, зазначених у Facebook – Аріана Гранде і Елтон Джон, Пол Маккартні і Крістіна Агілера, Адріано Челентано, а також Олександр Пономарьов, Скрябін і Океан Ельзи. А поруч з ними – Крістіна Орбакайте, Ірина Аллегрова, Ані Лорак, що регулярно піддається критиці за виступи в РФ, та російський комік Павло Воля.

Якщо допустити, що акаунт дійсно належить президенту, то він крім новинних і політичних шоу, цінує такі проекти як «Міс Україна», «Анекдоти по-українськи», та навіть «Квартал 95».

Аккаунт Peter Lions лайкав також сторінки Ради і Кабміну, сторінку глави МЗС України Павла Клімкіна, сторінки екс-міністра фінансів України Олександра Данилюка, міністра оборони Степана Полторака, сторінки ряду держслужбовців і політичних діячів (у тому числі – офіційну сторінку Президента України), світових лідерів ( зокрема – Еммануеля Макрона та Дональда Трампа). Пролайкано безліч сторінок українських і зарубіжних ЗМІ.

А крім того – сторінки журналу Maxim, сайту Lifehacker.ru, Porsche in Ukraine, сторінки мережі фастфуду KFC, Finlandia Vodka і горілки Absolut.

Деякі «лайкнуті» сторінки, якщо визнати, що їх "лайкає" президент, ставлять у ступор. Серед них – сторінка російського актора Сергія Безрукова (який входить до бази "Миротворця") та екс-прем'єра України часів Януковича Миколи Азарова, сторінка «ПротивЛяшко» і навіть сторінка «Найкращі вуличні бої».