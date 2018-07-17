"Після Януковича зможе будь-хто": журналіст розповів про шанси Вакарчука і Зеленського стати президентом

"Я вважаю Вакарчука приголомшливим автором і виконавцем, а Зеленського – чудовим артистом. Чи можуть вони стати президентом? Ну якщо той, що був тричі судимий і двічі сидів зміг, то чому артисти не можуть?", - заявив Гордон.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон прокоментував перспективи обрання в президенти Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського.

Про це він заявив під час чату на "Главреді". "Я вважаю Вакарчука приголомшливим автором і виконавцем, а Зеленського – чудовим артистом. Чи можуть вони стати президентом? Ну якщо той, що був тричі судимий і двічі сидів зміг, то чому артисти не можуть? Чому Рейган зміг, а наші артисти не можуть? В Україні після Януковича президентом може стати будь-хто", – упевнений Гордон.

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При цьому він підкреслив, що жителі всієї України заслуговують гарного президента.

"Звичайно, заслуговують. А який вихід? Якби ми тільки знали... Як казав Жванецький: "Що наше життя? Світло в кінці тунелю. Тільки тунель, с*ка, ніяк не кінчається", – іронічно резюмував Гордон.

Раніше повідомлялося, що Зеленського і Вакарчука включають в рейтинги кандидатів у президенти України. При цьому вони не підтвердили своєї участі в майбутніх виборах.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента. Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.