В Криму окупанти проводять обшуки в будинку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Алієва

Силовики вилучили мобільні телефони та техніку. Адвоката не пускають до будинку, де зараз проходять слідчі заходи.

Співробітники ФСБ проводять обшуки в будинку фігуранта так званої ялтинської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва в Алушті (с. Верхня Кутузовка).

Про це повідомляється на сторінці «Кримської солідарності» в Facebook.

«Обшукують Гульсум Алієву. Попередньо відомо, що складено протокол на її ім'я. Пред'являють обвинувачення за статтею 282 КК РФ у зв'язку з публікаціями в «Кримській солідарності», - йдеться в повідомленні. Силовики вилучили мобільні телефони та техніку. Адвоката Едема Семедляєва не пускають до будинку, де зараз проходять слідчі заходи.

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Як повідомляв УНІАН, громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова і Арсена Джеппарова російська влада звинувачує в «участі в терористичній організації» й «плануванні захоплення влади насильницьким способом». Їхні справи об'єднані в одну, так звану ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір». У МЗС України вважають цю справу сфабрикованою.

У Мусліма Алієва четверо дітей.