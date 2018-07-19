ФСБ шантажує Кольченка та нав'язує йому російський паспорт

"Шантажує тим, що у нього батьки, родичі в Криму залишилися. Після цього йому пропонують підписати російський паспорт", - сказала мати політв'язня.

Політв'язня Кремля Олександра Кольченка шантажують співробітники ФСБ і періодично пропонують йому підписати російський паспорт.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла мати в'язня Лариса Кольченко.

"Періодично до нього приходять співробітники ФСБ, викликають його на бесіду, розповідають, як погано в Україні і як добре в Росії. Шантажує тим, що у нього батьки, родичі в Криму залишилися. Після цього йому пропонують підписати російський паспорт", - сказала мати.

Вона додала, що, мабуть, цей паспорт вже виготовлений, а підписати пропонують, щоб було легше утримати його в Росії вже на законних підставах.

Мати Кольченка розповіла, що у неї буде побачення з сином в кінці липня – перше з жовтня 2017 року.

"Нам вже підписали заяву, і я вже взяла квитки. Збираюся повним ходом, купую те, що Саша просив, і готуюся до поїздки. Щось смачне повезу – хочеться його чимось побалувати. З грошима на переїзд допомагають волонтери. Одна б не впоралася", - розповіла Кольченко.

Вона також додала, що думає про переїзд, тому що "в такий ватний Крим Саша вже не повернеться".

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"Але поки з Сашком питання не вирішене, поки він знаходиться в Росії – не збираюся. Тому що так легше з ним спілкуватися, посилати передачі і їздити до нього", - розповіла мати політв'язня.

За її словами, просити Путіна про помилування вона не буде.

"До Путіна я б не зверталася. І Саша б мого звернення не схвалив. Він сказав, що ніколи не буде просити про помилування", - підсумувала мати Кольченка.

Раніше повідомлялося, що активіста Кольченка разом з режисером Олегом Сенцовим затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. 14 травня ц.р. Сенцов, який утримується в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування на підтримку голодуючого Сенцова, однак 7 червня припинив його у зв’язку з різким погіршенням фізичного стану.