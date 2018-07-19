Кіберполіція закрила сайт КПУ: оприлюднено фото і відео з офісу комуністів під час обшуку

Кіберполіція встановила, що наповнення сайту, що поширював комуністичну символіку, здійснювалося з офісу КПУ.

Правоохоронці проводили обшук в офісі Комуністичної партії України у Києві у зв’язку з поширенням забороненої комуністичної символіки.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції України, кіберполіція припинила діяльність веб-ресурсу з доменним іменем «kpu.ua», на якому було виявлено факти виготовлення та поширення комуністичної символіки.

Поліцейські встановили, що «користувачем ІР-адреси, з якої адмініструється цей веб-ресурс, є партія з подібною назвою в скороченому варіанті, а наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення у місті Києві, яке є у користуванні цієї політичної сили».

Сьогодні, 19 липня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у цьому приміщенні, під час якого виявили на комп’ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті «kpu.ua» та мають стосунок до поширення комуністичної символіки. «За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп’ютерну техніку та змінні носії інформації. В подальшому їх буде направлено на експертизу», - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що з особами, які мали доступ до адміністрування сайту, вже працюють правоохоронці.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до таких протиправних дій, загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 липня, прес-секретар Департаменту кіберполіції НПУ Юлія Квітко заявила про проведення слідчих дій в офісі Компартії України. При цьому вона зазначила, що подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Водночас на сайті КПУ була опублікована заява про те, що в офіс центрального комітету партії у Києві «з обшуком увірвалася кіберполіція». У Компартії зазначили, що правоохоронці намагалися приступити до обшуку, не чекаючи прибуття адвокатів, «однак через явну протиправність своїх дій були змушені дотримуватися всіх законних процедур».