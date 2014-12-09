Аксьонов вважає, що тунель дешевший і раціональніший за міст

Про це в Керчі після засідання "ради Міністрів" заявив нелегітимний голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи відмову компанії "Стройтрансгаз" від участі у проекті будівництва моста і в цілому перспективи цього проекту, повідомляє Крыминформ.

За його словами, "уряд Криму" пропонує "свої технічні параметри в частині захисту позиції щодо будівництва тунелю".

Читайте такожРосія вирішила побудувати Керченський міст силами студентів"Ніхто ніколи не робив самого проекту і не знає, з якими наслідками зіткнеться, але, на мій особистий погляд, тунель - це більш ефективно. І більш дешева споруда, на мій погляд. Але рішення буде прийнято на федеральному рівні", - сказав Аксьонов.

Раніше російський бізнесмен Геннадій Тимченко відмовився від будівництва Керченського мосту через високі ризики проекту - за його словами, "ніхто не розуміє, яка там геологія".

Довідка. У 1944 році через Керченську протоку був побудований залізничний міст, зруйнований льодоходом через кілька місяців.