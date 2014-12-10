Уряд спростив процедуру оформлення інвалідності для учасників АТО

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів міністр соціальної політики Павло Розенко. "Встановлено 3 групи інвалідності. Сьогодні спрощена процедура набуття інвалідності цими особами. Більше того, для людей, які потребують протезування – ми спростили процедуру отримання ними необхідної протезної продукції", - повідомив міністр.

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За його словами, "раніше для цього треба було пройти 10 кіл пекла: медико-санітарну комісію, яка займає не один місяць тощо".

"Зараз просто: людина перебуває в госпіталі вже на місці лише за довідкою лікаря за необхідності протезування ми вже маємо можливість почати забезпечення людини протезом", - зазначив Павло Розенко.

Він наголосив, що на сьогодні протезування потребує близько 100 бійців.

"Безумовно держава або бере на себе протезування, або виготовлення протезів тут, в Україні, або у нас є непогані контакти з закордонними нашими партнерами, і є факти, що ми можемо направляти за кордон для складного протезування. Там, де є потреба більшої якості продукції чи ресурсів більше", - додав міністр соцполітики.