У бюджеті США на 2015 рік передбачена фінансова допомога Україні та кошти на протидію російській агресії в Євразії

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе на свой сторінці у Фейсбук

"За джерелами Голосу Америки, майже 140 мільйонів доларів передбачено на економічну допомогу і 122 мільйони на реформування збройних сил та посилення обороноздатності України. Окремо 175 мільйонів виділять Пентагону на військову допомогу спільно Україні, Латвії, Литві та Естонії. Крім того, майже пів мільярда доларів включено до бюджету на протидію російській агресії в Євразії, частина з цих коштів також може адресуватися Україні.

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Текст документа ще може зазнати змін. Законодавці мають час до четверга, щоб проголосувати за бюджет. Хоча лідери конгресу заявляють, що готові працювати і на вихідні", - написада вона.