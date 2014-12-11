Турчинов: Конфіскація майна тих, хто сприяє сепаратизму, дозволить залучити кошти до бюджету

"Всім тим злочинцям, які займались вимиванням бюджетних коштів. Це ресурс, співставний з кредитом МВФ", - сказав він.

Турчинов нагадав, що попередній Парламент прийняв закон, який дає можливість приймати рішення судовим інстанціям і "засуджувати злочинців заочно у випадку, коли вони ховаються від українського правосуддя".

"Коли суди почнуть не приймати хабарі, а виносити вироки злочинцям, ми зможемо дати додаткову доходну частину до нашого бюджету", - сказав він, наголосивши, що це ж стосується і тих, хто підтримує терористичні організаціі ЛНР і ДНР, хто сприяє сепаратизму.

"Цим людям також повинні бути винесені вироки із конфіскацією майна, рахунків, і не тільки в Україні, але і за кордоном" , - сказав він, зазначивши, що це буде "колосальний ресурс, який дозволить забезпечити реалізацію наших спільних програм".