Турчинов порівняв ідею референдуму на Донбасі з лекцією для колорадських жуків

Олександр Турчинов переконаний, що проведення референдуму на окупованих територіях є черговою провокацією РФ.

Олександр Турчинов порівняв ідею референдуму на Донбасі з референдуму лекцією для колорадських жуків про необхідність збереження врожаю.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі журналістам.

Він вважає, що пропозиція щодо проведення референдуму на окупованих територіях є черговою провокацією РФ.

"Пропозиції РФ щодо референдуму на окупованій території - це провокація і нісенітниця", - сказав він.

За словами Секретаря РНБО України, будь-які політичні заходи не можна проводити, доки не відбудеться повного звільнення окупованих територій та повернення їх до конституційного поля України.

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"Проводити референдум на окупованих територіях Криму і Донбасу, - це все одно що читати лекцію колорадським жукам про необхідність збереження врожаю", - наголосив Турчинов.

Окрім того, відповідаючи на питання щодо безпекової ситуації на сході України, секретар РНБО повідомив, що концентрація військ на сході і на півдні України свідчить про те, "що Росія не знімає з порядку денного військову форму тиску на нашу державу, і ми повинні бути постійно готовими до відсічі будь-яких військових провокацій".

За його словами, одна з форм впливу на Україну - це спроби дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.

"Окрім того, РФ буде намагатися впливати на результати президентських і парламентських виборів, але не можна виключати і військової агресії у випадку, коли вони побачать, що інші форми не дають результату", - зазначив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключає, що Російська Федерація може вдатися до агресивних військових дій, якщо їй не вдасться вплинути на результати виборів в Україні.