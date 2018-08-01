Оболонський райсуд доручив призначити Януковичу нового безоплатного адвоката

На дебати буде відведено два дні: 16 та 17 серпня.

Оболонський районний суд Києва доручив призначити нового державного адвоката для екс-президента Віктора Януковича у справі про його обвинувачення у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, суд сьогодні задовольнив клопотання прокурорів і постановив призначити іншого безкоштовного захисника натомість Віктора Овсяннікова, який тричі за день зривав початок дебатів.

Зокрема, в ухвалі суду йдеться про те, щоб "доручити регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою забезпечення безперервності надання правової допомоги невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинувачуваного Януковича та забезпечити його явку у судове засідання, яке відбудеться 16 серпня о 10 годині".

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Крім того, в ухвалі наголошується на необхідності "забезпечити безперервну участь призначеного захисника незалежно від подальшої участі у судовому засіданні захисників, обраних обвинувачуваним. Запропонувати призначеному захиснику завчасно приступити до ознайомлення з матеріалами справи".

За словами головуючого у справі судді Владислава Дев’ятка, ще в червні були узгоджені дні судових дебатів: 30 липня - 1 серпня. Однак, зазначив він, упродовж цих трьох днів захист Януковича зробив все, щоб дебати не розпочалися.

Також суддя додав, що сьогоднішня ухвала суду жодним чином не перешкоджає адвокатам Януковича за договором прийти в суд на дебати.

Підсумовуючи, Дев’ятко заявив, що на дебати буде відведено два дні: 16 та 17 серпня. Початок засідань о 10.00.

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Як повідомляв УНІАН, судові дебати у справі про держзраду Януковича мали розпочатися ще 19 квітня, однак тоді його адвокати привели свідків і суд продовжив заслуховування свідків. Вдруге та втретє дебати були зірвані також стороною захисту 30 та 31 липня.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.

Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.