Парубій: ВР має розглянути питання про відміну позаблокового статусу

Про це заявив перший віце-спікер Парламенту, представник "Народного фронту" Андрій Парубій, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми плануємо і я буду ініціювати, щоб ми наступний пленарний тиждень розпочали з питань безпекових. Йдеться про відміну позаблокового статусу. Зараз ці законопроекти є, вони проходять комітети, але вважаю це важливим і одним із принципових питань - про відміну позаблокового статусу, особливо зважаючи на учорашнє рішення Конгресу США", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що після розгляду вищеназваних питань та внесення змін у старий закон про РНБО, Верховна Рада формуватиме новий порядок денний.

Андрій Парубій наголосив, що український Парламент має розпочати наступний пленарний тиждень зі звернення до Конгресу США" для того, щоб продемонструвати політичну волю української сторони" - до набуття статусу.

Після цього, за словами першого віце-спікера, має відбутися підписання двосторонньої угоди на рівні МЗС України та США.

Андрій Парубій наголосив, що спеціальний статус – це форма, яку використовує США для нечленів Північно-Атлантичного альянсу.

"Тобто, якщо шлях до НАТО об’єктивно може зайняти набагато більше часу, то статус союзника, в якому також є і гарантії двосторонньої безпеки, можна підписати набагато швидше. Я сподіваюся, що це станеться протягом кількох місяців", - резюмував перший віце-спікер.