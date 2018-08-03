Росія понад 2 місяці не пускає консула до затриманого українського водія автобуса - МЗС

В МЗС України звинуватили РФ у порушенні норм і принципів міжнародного права через несвоєчасне повідомлення про затримання українського громадянина.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в МЗС Російської Федерації проігнорували три звернення українських дипломатів, в тому числі ноту протесту, стосовно відвідання затриманого українського водія рейсового автобусу Київ-Вінниця Олега Чабана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич на прес-конференції.

Він зазначив, що МЗС та посольство України в РФ забезпечують консульський супровід справи затримання у травні 2018 року українця Олега Чабана.

"27 червня 2018 року посольство України у Російській Федерації одержало повідомлення про затримання громадянина України в Брянській області", - сказав Кирилич.

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"Це цілковите порушення норм і принципів міжнародного права. Це порушення Віденської конвенції про консульські зносини як і консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією, положення якої передбачають оповіщення повідомлення однією стороною іншої у разі затримання громадянина через три доби, а точніше до трьох діб", - наголосив дипломат.

Кирилич додав, що 4 липня українське посольство в РФ звернулося до управління поліції у Брянській області з клопотанням підтвердити інформацію про його затримання, повідомити про обставини і причини затримання, а також повідомити про місце його тримання.

"4 липня посольство України у Російській Федерації звернулося до управління ФСБ Російської Федерації в Брянській області надати дозвіл на відвідання громадянина України, який утримується у слідчому ізоляторі. 5 липня посольство України за дорученням Міністерства закордонних справ України звернулося до Міністерства закордонних справ РФ нотою з клопотанням надати дозвіл на відвідування консулом утримуваного громадянина України", - сказав Кирилич.

"6 липня консул України за моїм дорученням виїхав до Брянської області і був присутній на засіданні Брянського обласного суду під час розгляду апеляційної скарги щодо запобіжного заходу тримання під вартою. 9 липня Міністерство закордонних справ України доручило повторно посольству України в РФ звернутися нотою до МЗС РФ з наголосом надати дозвіл на відвідання консулом утримуваного громадянина України", - сказав Кирилич.

Також він додав, що 19 липня українське посольство звернулося втретє до МЗС РФ, але тепер нотою протесту з вимогою пояснити причини відмови консулу у відвіданні громадянина України, який утримується в слідчому ізоляторі в РФ.

"На сьогодні, на 3 серпня, ми не маємо жодної відповіді від російської сторони у справі надання дозволу відвідання консулом громадянина України", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації в травні цього року затримали і заарештували водія рейсового автобуса Вінниця-Москва, громадянина України Олега Чабана після знаходження в його автобусі вибухових пакетів.

"Йому вже двічі протягом цього часу було продовжено запобіжний захід. Він перебуватиме під арештом. Було подано дві апеляції, які судом залишаються без змін, вони відхиляються. Він перебуває сьогодні під вартою в СІЗО", - розповів адвокат Юрій Білоус.