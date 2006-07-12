Медведчук заявляє про повну підтримку Антикризової коаліції

Соціал-демократична партія України (об`єднана) заявляє про повну підтримку Антикризової парламентської коаліції.

Про це йдеться в заяві СДПУ(о), текст якої переданий УНІАН.

Об`єднані соціал-демократи виступають «з рішучим засудженням тієї деструктивної позиції, яку демонструють політичні сили, що становлять парламентську меншість». За словами авторів заяви, «увергнувши за останні півтора роки Україну в руйнівну системну кризу, чіпляючись усіма силами за владу, так звана «помаранчева» команда сьогодні стала чинником, який представляє загрозу не тільки стабільності, а й цілісності країни».

Як вважають в СДПУ(о), «український народ уже встиг оцінити нову «демократію», коли за лічені місяці десятки тисяч фахівців і державних службовців були викинуті на вулицю з політичних мотивів, коли пішла нескінченна череда криз, наслідки яких лягли на плечі українського народу. Нинішня «помаранчева» верхівка вже довела, що не збирається рахуватися ні з думкою народу, ні із законами і Конституцією країни».

Об`єднані соціал-демократи впевнені, що «створення антикризової парламентської коаліції, яка відкрито закликала все політичних сили до широкої участі в єднанні України, стало реальним виходом з безвиході, в якій опинилося наше суспільство».

«СДПУ(о) в цю доленосну для країни годину закликає всі політичні сили, всіх, кому не байдужа доля країни, встати на захист демократії і Конституції в ім`я майбутнього України, в ім`я майбутнього наших дітей», підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і «Наша Україна» оскаржила в суді легітимність Антикризової коаліції.

У той же час члени нової парламентської коаліції у складі Партії регіонів, комуністів і соціалістів 11 липня висунули на пост прем`єр-міністра кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА.

БЮТ і «Наша Україна» пропонують розпустити парламент і призначити нові вибори.