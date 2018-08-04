Порошенко проведе нараду з керівниками закордонних дипустанов України

17:53, 04 серпня 2018
Політика
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Порошенко зазначив, що перемоги дипломатів не менш важливі \ Фейсбук Петра Порошенка

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Про це глава держави повідомив на свої сторінці у Facebook.

«За умов надзвичайних викликів нашій державі дуже важливо мати потужне та ефективне дипломатичне військо. Наприкінці цього місяця у рамках наради керівників закордонних дипломатичних установ України скоординуємо дії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та визначимо ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх зносин», – написав Порошенко.

«Перемоги наших дипломатів не менш важливі, ніж наших воїнів на фронті!» – наголосив він.

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Теги: #дипломати#Петро Порошенко