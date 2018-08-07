"Спалила татка в Instagram": дочка Порошенка похвалилася відпочинком в Іспанії - журналіст

Олександр Дубинський знайшов акаунт дочки Порошенка в соцмережі. У ньому - світлини з Іспанії.

Журналіст Олександр Дубинський заявляє, що діти Петра Порошенка відпочивали в іспанському місті Ронда, а разом з ними, найімовірніше, відпочивав і сам президент. Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ваші діти точно відпочивали в Іспанії. І напевно там же були і ви. Правда, не в Марбельї, на старій віллі, вже знайденій журналістами. А в іспанському місті Ронда. Куди ваша дочка, яка закінчила коледж, запросила подруг - і відзвітувала про це в Instagram", - написав журналіст, прикріпивши скріншоти з аккаунта імовірно дочки Порошенка.

Нагадаємо, журналісти знайшли будинок в Іспанії, який, за словами місцевих жителів, належить українському президенту.

Вчора Петро Порошенко подзвонив журналістці ТСН Ользі Василевській, яка підготувала сюжет про відпочинок гаранта в Іспанії за півгодини до його виходу в ефір.