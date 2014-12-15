Бойовики почали активно глушити зв'язок між підрозділами сил АТО

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Терористи з допомогою російських фахівців почали активно застосовувати обладнання для порушення зв'язку міжпідрозділами АТО», - зазначив він.

Також Андрій Лисенко повідомив, що «в зоні АТО на звільнених територіях не припиняються антидиверсійні заходи проводяться перевірки з метою недопущення незаконного поширення зброї».