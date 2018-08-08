Порошенко зробив сину подарунок на понад 10 мільйонів

Станом на 2017 рік будинок належав Порошенку, а нерухомістю безкоштовно користувалися члени родини президента.

Президент України Петро Порошенко подарував старшому синові та народному депутату України від БПП Олексію Порошенку 1,1 млн грн, а також частину прав на житловий будинок у с. Козин (Обухівський район, Київська область).

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Відповідні дані містяться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Олексія Порошенка, розміщеному в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, син Порошенка вчора, 7 серпня, отримав частку в праві власності на житловий будинок з надвірними побудовами, вартість якої оцінили у 9 530 492 гривень. Загальна площа нерухомості становить 1331,7 кв. м, а вартість складає 30 млн грн.

Разом з тим, згідно з даними реєстру електронних декларацій за 2017 рік, будинок належав Петру Порошенку. При цьому дружина президента Марина Порошенко, дві дочки і молодший син безкоштовно ним користувалися.