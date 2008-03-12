Регіонали радять уряду ”зреть в корень”, а людям - заливати бензин у каністри

12:12, 12 березня 2008
Політика
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Заява прес-служби ПР

Партія регіонів відкидає звинувачення Блоку Юлії Тимошенко у підготовці інформаційної кампанії, що може вплинути на підвищення показника інфляції.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

У заяві зазначається, що “справжня причина паніки в БЮТ” виникла через дані про показники інфляції за лютий, різкий стрибок цін фактично на всі товари і, головне, на продукти харчування, невдоволення людей, “викликане авантюрною політикою уряду ТИМОШЕНКО”.

Прес-служба Партії регіонів вважає, що БЮТ “діє за трафаретом – шукай винних на стороні”. “У даному випадку вину за суттєве погіршення рівня життя людей, спричиненого непрофесійністю уряду ТИМОШЕНКО, пробують звалити на якісь телевізійні ролики, яких не існує не лише в природі, а й навіть в уяві”, - йдеться у заяві Партії регіонів.

Члени партії радять БЮТ “сформувати Кабмін не з піарників, які в основному продукують фальшиві новини для телевізорів, а з професійних менеджерів, які були б спроможні давати добрий результат в економіці та управлінні державою”.

Також у ПР порадили працівникам прес-служби БЮТ “замість того, щоб строчити абсурдні заяви, просто піти на ринок, в перший-ліпший гастроном – там усе написано на цінниках”.

А на додачу, з приводу хвилювань блоку імені прем’єр-міністра про те, чи варто запасатися продуктами харчування, заявили що “можна точно сказати одне – заливати бензин у вільні каністри треба неодмінно – уряд і тут дохазяйнувався до небаченого зростання цін”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба БЮТ розповсюдила заяву про те, що “Партія регіонів готує широкомасштабну кампанію, направлену на роздмухування інфляційних процесів”.

“Як стало відомо з добре поінформованих джерел, Партія регіонів готує широкомасштабну спеціальну дезінформаційну кампанію, скеровану на роздмухування інфляційних процесів. На цю “благородну справу” планується витратити десятки мільйонів доларів”, - наголошується у документі.

У БЮТ заявляють, що “за такі гроші політтехнологи Партії регіонів пропонують цілий серіал із “рекламних роликів”, які б масово розміщувались на основних телеканалах країни. В телероликах подаватимуться перебільшені твердження щодо інфляційних процесів, а, за одним із сценаріїв, взагалі міститимуться заклики скуповувати харчі та інші товари повсякденного вжитку”.

 

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