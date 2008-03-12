БЮТ розвідав про широкомасштабну провокацію Партії регіонів

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що Партія регіонів готує широкомасштабну кампанію, направлену на роздмухування інфляційних процесів.

Про це йдеться у заяві прес-служби БЮТ, переданій УНІАН.

“Як стало відомо з добре поінформованих джерел, Партія регіонів готує широкомасштабну спеціальну дезінформаційну кампанію, скеровану на роздмухування інфляційних процесів. На цю “благородну справу” планується витратити десятки мільйонів доларів”, - наголошується у документі.

У БЮТ заявляють, що “за такі гроші політтехнологи Партії регіонів пропонують цілий серіал із “рекламних роликів”, які б масово розміщувались на основних телеканалах країни. В телероликах подаватимуться перебільшені твердження щодо інфляційних процесів, а, за одним із сценаріїв, взагалі міститимуться заклики скуповувати харчі та інші товари повсякденного вжитку”.

У Блоці Юлії Тимошенко мало б переймалися цими планами Партії регіонів, якби “невільними заручниками такої чорної пропаганди не ризикували б стати наші співвітчизники, оскільки подібного гатунку спецоперації є одним з інструментів, що підстьобує ціни”, зазначається у документі.

Члени БЮТ наголошують, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО готовий сприймати будь-яку критику (а особливо буде вдячний за конструктивну), яка йде від суспільства, експертного середовища. Разом із тим уряд не збирається вислуховувати звинувачення від Віктор ЯНУКОВИЧА та його колег, які, будучи при владі, “прогавили стрибок цін”, зазначають підписанти документу.

“Свій перший інфляційний рекорд десятиліття ЯНУКОВИЧ поставив в 2004 році, а минулого року перевершив сам себе і залишив країну з інфляцією в 16,6%. Більше того: темпи інфляції четвертого кварталу в річному вимірі сягнули 30 відсотків! З таким результатом не повчають наступників, а лише каються за скоєне”, - заявляють у БЮТ.