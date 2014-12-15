У доповіді ООН наведені неперевірені дані і замовчуються "гумконвої" - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України щодо оприлюднення цієї доповіді.

У МЗС нагадали, що помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, який перебуває з візитом в Україні, 15 грудня представив цю доповідь. Документ підготовлено за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ) 1-30 листопада, проте фактично він охоплює весь період з часу розгортання в Україні ММПЛ 15 березня.

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"Документ доcтатньо об’єктивно оцінює загальну ситуацію в Україні", - говориться у повідомленні і зазначається, зокрема, що на контрольованих терористами територіях Донецької та Луганської областей і далі відсутні закон і порядок, продовжуються вбивства, викрадення заради викупу, тортури, примусова праця та інші грубі порушення прав людини, які вчиняють члени незаконних збройних формувань за підтримки значної кількості іноземних бойовиків.

Крім того, в Криму триває переслідування населення, яке не підтримує російську окупацію. Особливо це стосується кримських татар, етнічних українців, релігійних громад, передусім мусульманської, а також української православної церкви Київського патріархату, греко-католицької та римо-католицької церков.

Також російський уряд встановив на окупованій територію квоту дозволів на тимчасове перебування на території АРК для іноземців та осіб без громадянства, яка становить лише 1900 дозволів. Це створює додаткові проблеми для кримчан, які не бажають отримувати громадянство країни-окупанта. Самопроголошеною владою і далі здійснюється незаконна експропріація власності у осіб чи компаній, пов‘язаних з материковою Україною.

У МЗС зазначили, що у рекомендаціях УВКПЛ самопроголошеній кримській владі та де-факто окупаційній владі Російської Федерації наголошується на важливості виконання положень резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 «Про територіальну цілісність України» з метою, зокрема, дотримання на півострові українського законодавства, припинення переслідувань кримських татар, недопустимості обмеження свободи слова, а також необхідності розслідування вбивств та зникнень кримських активістів, допуску на територію АРК незалежних спостерігачів у галузі прав людини, у тому числі надання можливості розгорнути в Криму представництво Моніторингової місії ООН в Україні з прав людини.

Водночас МЗС України звернуло увагу офісу верховного комісара ООН з прав людини на окремі недоліки цього документа. Як і попереднім, восьмій доповіді УВКПЛ бракує наголосу на головних причинах погіршення стану захисту прав людини в Україні – окупації та анексії Криму Російською Федерацією та підривній діяльності цієї країни, спрямованій на дестабілізацію ситуації у південно-східних регіонах нашої держави.

"Також відзначаємо публікування неперевірених даних з «деяких» джерел про буцімто непоодинокі порушення українськими військовими прав людини та гуманітарного права. При цьому часто не береться до уваги легітимне право України на захист своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - наголосили у МЗС.

Крім того, знову відсутня інформація про направлення вкотре за останній час Російською Федерацією на тимчасово підконтрольні бойовикам території України так званих «гуманітарних конвоїв», після яких помітно активізується діяльність незаконних збройних формувань. Не говориться й про те, що цей процес відбувається в непрозорій формі у порушення відповідних міжнародних норм та українського законодавства.

"Недостатньо уваги приділяється долі українців, викрадених і таємно вивезених російськими спецслужбами з України та утримуваних в РФ під незаконним арештом – Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ін. ММПЛ не бере до уваги заяву Надії Савченко та її захисту, що вона вважає себе військовополоненою; не згадує й про те, що російський суд чи інші компетентні органи РФ не здійснили жодних дій з перевірки її статусу; що у ході слідчих дій стосовно Н.Савченко її адвокати М.Фейгін та Н.Полозов наражалися на постійні перепони конфіденційному спілкуванню з нею, яке гарантується законодавством РФ", - підкреслили у міністерстві.

У коментарі наголошується, що той факт, що доповідь присвячена дотриманню прав людини в Україні, "не може бути виправданням замовчування правозахисними органами ООН знущань над українськими громадянами з боку РФ та грубих порушень їхніх прав".

"Висловлюємо сподівання на значно повніше висвітлення не лише внутрішніх, а й зовнішніх чинників, які впливають на розвиток ситуації на сході України та в Автономній Республіці Крим", - відзначили у МЗС і зауважили, що вдячні Місії за рекомендації, покликані покращити стан захисту прав людини в нашій країні, а також готові й надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з УВКПЛ з цією метою.

Свідченням цього є, зокрема, ініційоване Україною подовження мандату Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні на наступний тримісячний термін до 15 березня 2015 р., а також активний процес розробки за участі фахівців ООН, Ради Європи та громадянського суспільства Національної стратегії у сфері прав людини, додали у міністерстві.