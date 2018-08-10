Ситник попередив кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду про можливий тиск та провокації

Він додав, що деякі фігуранти справ, які розслідуються зараз в НАБУ, захочуть прискорити розгляд цих справ, щоби їх не розглядав Антикорупційний суд.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник попередив осіб, які подаватимуть документи для участі у конкурсі на зайняття посаду у Вищому антикорупційному суді, про можливий тиск, який чинитиметься на них, та провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

“Великий та важкий крок для нашої країни - прийняття закону про Антикорупційний суд, але серйозніший - це його правильна імплементація. Я рідко даю прогнози, але можливо суд запуститься швидше через те, що ми входимо в виборчий період, тому що потрібно щось розповідати виборцям”, - розповів Ситник.

Він не виключає, що велика кількість фігурантів захоче прискорити розгляд своїх справ в судах, щоб встигнути до створення Антикорупційного суду.

За словами Ситника, майбутні судді мають бути готовими до постійного тиску та провокацій.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Представники громадянського суспільства України, міжнародні партнери України, зокрема, Міжнародний валютний фонд та Державний департамент США заявили про необхідність вдосконалення даного положення.

12 липня Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій і статус суддів Вищого антикорупційного суду №7441, а також внесла правки до нього, якими встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду.