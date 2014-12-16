ЄС підтримуватиме Україну в імплементації Асоціації та проведенні реформ – Могеріні



Про це у понеділок в Брюсселі заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фредеріка Могеріні на прес-конференції по завершенню першого засідання Ради асоціації.

«Я можу вас запевнити, що ЄС та країни-члени будуть з вами в зусиллях імплементації (Угоди про асоціацію - УНІАН), адже це найскладніша частина», - сказала вона.

Могеріні вважає, що «сьогодні був дуже важливий день як для ЄС, так і України», адже відбулося «перше з багатьох засідання Ради асоціації, яка, практично. є основою та інструментом для імплементації Угоди про асоціацію та найкращий спосіб підтримати порядок денний реформ та уряд України».

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«У нас був гарний обмін думками щодо проведення реформ, які мають бути виконані. Прем’єр-міністр та уряд нещодавно отримати чіткий мандат, щоб змінити країну та життя громадян. Наша спільна мета та інтерес, що цей вибір буде виконано», - наголосила Верховний представник.

За її словами, також сторони обговорили незаконну анексію Криму. «Це добре, щоб ми продовжували заявляти, що ми не визнаємо (анексію Криму - УНІАН)”, - підкреслила Могеріні.