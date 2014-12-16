Порошенко і Байден обговорили механізми підтримки України з боку США

Про це повідомляє прес-служба президента України.

У ході телефонної розмови Порошенко привітав ухвалення Конгресом США Акта на підтримку свободи України, який був внесений у Конгрес під час візиту президента України до США 18 вересня. Глава Української держави висловив сподівання, що найближчим часом цей важливий законодавчий акт буде підписаний президентом США Бараком Обамою, що засвідчить солідарність американського народу з Україною.

Співрозмовники обмінялись думками щодо фінансових механізмів підтримки України. Байден підтвердив наміри Сполучених Штатів надати Україні допомогу, а також готовність докладати зусилля для виділення коштів через Міжнародний валютний фонд.

Читайте такожБайден: якщо Україна знов змарнує шанс на зміни, в найближчому майбутньому вона його не матимеОкрім того, Порошенко заручився подальшою підтримкою Віце-президента Байдена щодо реалізації мирного плану врегулювання на Донбасі та взаємодії у подоланні Україною економічних викликів.