Ющенко про повернення окупованих територій: тільки дипломатією ми не виграємо

Екс-президент Віктор Ющенко зазначив, що дипломатія обов'язкова, але лише нею "ми не виграємо".

Швидкого вирішення питання щодо окупованої частини Донбасу та анексованого Криму немає

Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловив третій президент України Віктор Ющенко.

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«Це не питання в роках, це питання в процесі. У мене є сум від того, що ми, мабуть, не розуміємо, що дипломатія обов'язкова. Це так. Але тільки дипломатією, вибачте, ми не виграємо», – зазначив екс-президент.

Він зазначив, що з війни завжди ведуть дві дороги. «Є дорога-перемога, а є дорога-капітуляція. Третього немає. Мир наступає і після першої дороги, і після другої. Тільки це мир окупації, коли у вас немає своєї Батьківщини, своєї країни, народу. У вас є Малоросія — провінція південно-російська. Це один варіант, і цього можна досягти за три дні», – вважає Ющенко.

«Очевидно, що перемога складається і з дипломатичного компоненту, але не тільки Мінського. Ви подивіться у свій портфель. У вас лежить п'ять гарантій країн ядерного клубу. Скажіть, будь ласка, коли в останній раз український парламент звертався до Великої Британії як до країни-гаранта нашої територіальної цілісності і політичного суверенітету? Жодного разу», – додав він.