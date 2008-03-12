Активістка забороненої в Росії організації отримала статус біженця в Україні (фото)

Ольга Кудріна, одна з активісток забороненої в Росії організації нацболів, отримала статус біженця в Україні

Про це повідомила прес-служба опозиційної коаліції "Другая Россия". У травні 2005 року Кудріна і інший нацбол Євген Логовський вивісили антиурядовий транспарант на фасаді готелю "Росія". Проти обох було порушено кримінальну справу. А через рік Кудріна була засуджена до 3,5 років позбавлення волі. Проте на оголошення вироку вона не з`явилася і втекла в Україну, відзначає Эхо Москвы.

В "Другой России" говорять, що статус біженця на Україні може отримати і інший нацбол – Михайло Ганган.