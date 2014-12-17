За добу бойовики 26 разів атакували сили АТО – штаб
Домовленість про тимчасове припинення вогню в односторонньому порядку виконують виключно українські військові.
Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, за добу по підрозділах сил АТО бойовиками здійснено 26 обстрілів. Було використано артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Як і раніше, районами зосередження ворожої активності стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайський напрямки.
Читайте такожРНБО: Бойовики за добу кілька разів намагались розширити підконтрольну територію (карта АТО)Під вогонь бандформувань потрапили населені пункти: Щастя, Старий Айдар, Станиця Луганська, Трьохізбенка, Кримське, Сокольники, Піски, Авдіївка, Дебальцево, Нікішино, Новогригорівка, Фрунзе.
Окрім того, шість разів було атаковано аеропорт "Донецьк".
Артилерія Збройних Сил України ударів у відповідь не наносила. Розпочинаючи з 3:20 до 4:40 в районі населеного пункту Талаківка на висоті 2 км було помічено безпілотний літальний апарат противника.
"Наші зенітники спостерігали за ним, однак, дотримуючись режиму «тиші» вогню не відкривали", - додали в прес-центрі.