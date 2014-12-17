За добу бойовики 26 разів атакували сили АТО – штаб

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, за добу по підрозділах сил АТО бойовиками здійснено 26 обстрілів. Було використано артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Як і раніше, районами зосередження ворожої активності стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайський напрямки.

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Окрім того, шість разів було атаковано аеропорт "Донецьк".

Артилерія Збройних Сил України ударів у відповідь не наносила. Розпочинаючи з 3:20 до 4:40 в районі населеного пункту Талаківка на висоті 2 км було помічено безпілотний літальний апарат противника.

"Наші зенітники спостерігали за ним, однак, дотримуючись режиму «тиші» вогню не відкривали", - додали в прес-центрі.