Бойовики обстріляли колону, яка везла допомогу "кіборгам"

Про це повідомляє прес-центр АТО. У повідомленні наголошується, що під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту "Донецьк" бандити відкрили вогонь по колоні.

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"Напад відбито. Всі машини прорвалися до позицій "кіборгів"", - наголошується в повідомленні.

Прес-центр АТО зазначає, що "терористи продовжують підступно руйнувати об'єкти інфраструктури населених пунктів Донбасу".

"Незважаючи на зусилля, які докладаються для відбудови міст і сіл українськими військовими та місцевою владою, представники незаконних збройних формувань, навпаки, зацікавлені в максимальній кількості жертв і руйнувань. Адепти так званого "Руського миру", як і їх нацистські попередники під час Другої світової, розуміючи, що з кожним днем втрачають підтримку жителів Донбасу, прагнуть залишити після себе випалену землю і руїни", - йдеться в повідомленні.