Мороз забагато на себе бере?

Керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ спростовує заяву спікера парламенту Олександра МОРОЗА про нібито заплановане на сьогодні засідання політради блоку «Наша Україна».

Про це Т.МОКРІДІ повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Чомусь засідання політради блоку «Наша Україна» призначає в інформаційному просторі лідер соціалістів О.МОРОЗ. Втім, як свідчить досвід вчорашнього дня, його слова не завжди відповідають дійсності», - сказала керівник департаменту.

Разом із тим вона не виключила можливості проведення якихось засідань сьогодні, оскільки, за її словами, засідання різного формату проходять щодня, практично в режимі «нон-стоп». Проте Т.МОКРІДІ зазначила, що станом на сьогоднішній ранок у графіку лідера «Нашої України» Романа БЕЗСМЕРТНОГО не значиться жодного засідання.

При цьому Т.МОКРІДІ підкреслила, що досі жодного рішення «Наша Україна» не ухвалювала в закритому режимі.

«Ми не приховуємо проведення засідань політради і президії нашої політичної сили ні від громадськості, ні від союзників, ні від опонентів», - сказала керівник інформаційного департаменту, додавши, що у випадку, якщо засідання політради відбудеться, то про нього буде оголошено додатково.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер СПУ, голова ВР О.МОРОЗ заявив про те, що робоча група з представників Антикризової коаліції і «Нашої України» починає роботу з можливого створення «широкої» коаліції. При цьому О.МОРОЗ зазначив, що зараз мають відбутися засідання політради «Нашої України» і Партії регіонів, за підсумками яких о 15.00 відбудеться зустріч у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.