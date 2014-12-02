Французький парламент визнав державу Палестину

Депутати національних зборів Франції проголосували у вівторок за визнання Палестинської держави, передає BBC з посиланням на Франс-прес.

339 депутатів висловилися "за" й 151 "проти". Тим самим парламентарії закликали уряд Франції визнати Палестинську державу.

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Раніше аналогічні дії зробили уряди країн у Британії та Іспанії, що відображає розчарування європейських країн у перспективи буксуючого процесу мирного врегулювання на Близькому Сході.

Підсумок голосування не є зобов'язуючим при визначенні французької зовнішньої політики, відзначає Франс-прес, але він, ймовірно, викличе вкрай негативну реакцію в Ізраїлі.