"Як би він не старався, не вдасться": астролог прогнозує складний період для Порошенка
Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, що новий політичний сезон буде непростим періодом для президента України Петра Порошенка.
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В інтерв'ю УНІАН астролог зазначив, що як би глава української держави не намагався наростити рейтинг — йому це не вдасться.
"Найскладніший період – у нашого президента. Як би він не старався наростити рейтинг – не вдасться. Навіть якщо потрапить до другого туру, швидше за все, все одно програє", - заявив Влад Росс.
Також астролог згадав інавгурацію Порошенка: вона за його словами, відбулася "в найгірший час, який лише можна придумати". "Можна було краще день підібрати, і, можливо, війни вже не було б. І до речі, пам'ятаєте, що на його інавгурації впав солдат? – Це був знак того, що війна буде продовжуватися весь його президентський термін", — каже Влад Росс.
Повний текст інтерв'ю з астрологом Владом Россом читайте на УНІАН: "Українські політики цікавляться, коли краще проголосити день і час призначення до влади. Але деякі проводять у дуже невдалий час. Інавгурація Порошенка була в найгірший час, який лише можна придумати".