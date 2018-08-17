"Як би він не старався, не вдасться": астролог прогнозує складний період для Порошенка

Астролог говорить, що навіть якщо Порошенко потрапить до другого туру президентських виборів, то все одно програє.

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, що новий політичний сезон буде непростим періодом для президента України Петра Порошенка.

Читайте такожВ АП відповіли на питання, хто і за скільки "розкручує" Порошенка у Facebook

В інтерв'ю УНІАН астролог зазначив, що як би глава української держави не намагався наростити рейтинг — йому це не вдасться.

"Найскладніший період – у нашого президента. Як би він не старався наростити рейтинг – не вдасться. Навіть якщо потрапить до другого туру, швидше за все, все одно програє", - заявив Влад Росс.

Також астролог згадав інавгурацію Порошенка: вона за його словами, відбулася "в найгірший час, який лише можна придумати". "Можна було краще день підібрати, і, можливо, війни вже не було б. І до речі, пам'ятаєте, що на його інавгурації впав солдат? – Це був знак того, що війна буде продовжуватися весь його президентський термін", — каже Влад Росс.

Повний текст інтерв'ю з астрологом Владом Россом читайте на УНІАН: "Українські політики цікавляться, коли краще проголосити день і час призначення до влади. Але деякі проводять у дуже невдалий час. Інавгурація Порошенка була в найгірший час, який лише можна придумати".