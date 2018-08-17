Меркель не очікує конкретних результатів від переговорів з Путіним - ЗМІ

Зустріч має відбутися в суботу в Берліні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не очікує від суботньої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним конкретних результатів.

Про це повідомляє Reuters.

"Це робоча зустріч, від якої не очікується жодних конкретних результатів, але низка проблем, які нас хвилюють, від України та Сирії до питання економічного співробітництва, настільки велика, що вони мають постійно обговорюватись”, - зазначила Меркель.

Читайте такожМеркель 18 серпня зустрінеться з Путіним, на порядку денному - Україна

Раніше прес-секретар Путіна повідомив, що президент Росії обговорить з Ангелою Меркель «найбільш актуальні теми», серед яких Україна та Сирія.

Як відомо, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували позиції напередодні зустрічі німецького лідера з Путіним.

Зустріч Меркель і Путіна відбудеться 18 серпня у Німеччині.