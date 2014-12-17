Бойовики пограбували склад із вибухівкою під Донецьком – МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-служби ГУ МВС у Донецькій області.

«До чергової частини ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що зі складу вибухових речовин Амвросіївської ділянки філії підприємства «Донецьквибухпром», відкривши приміщення, терористи забрали вибухове обладнання загальною кількістю 1500 шт», - йдеться в повідомленні.

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«Потім вони опечатали склад, встановивши свої пломби. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб)», - додає прес-служба.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв або радіоактивних матеріалів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).