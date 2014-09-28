В Єнакієвому бойовики "ДНР" пограбували колонію
12:53, 28 вересня 2014Суспільство
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У м.Єнакієве Донецької області терористи «Донецької народної республіки» викрали медикаменти та продукти харчування з виправно-трудової колонії.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, у Костянтинівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що бойовики «ДНР» ще 23 вересня незаконно проникли у виправно-трудову колонію № 17 м. Єнакієве і незаконно заволоділи медикаментами та продуктами харчування.
Читайте такожУв'язнені на Донбасі страждають від нестачі харчів та водиЗа даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією - ст. 187 ч. 3 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення) КК України.
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