В Єнакієвому бойовики "ДНР" пограбували колонію

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, у Костянтинівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що бойовики «ДНР» ще 23 вересня незаконно проникли у виправно-трудову колонію № 17 м. Єнакієве і незаконно заволоділи медикаментами та продуктами харчування.

Читайте такожУв'язнені на Донбасі страждають від нестачі харчів та водиЗа даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією - ст. 187 ч. 3 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення) КК України.