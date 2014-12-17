Білінг мобільного Савченко доводить її непричетність до смерті російських журналістів - адвокат

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав її адвокат Марк Фейгін.

Однак, на думку захисника, незважаючи на це, питання звільнення Савченка вирішуватиметься у Кремлі особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

"Абсолютно безумовно, у справі матимуться матеріальні докази того, що Надія Вікторівна Савченко за годину до загибелі російських журналістів Волошина і Корнелюка вже перебувала у полоні у луганського батальйону "Зоря". Це означає відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями самої Савченко і наслідками у вигляді загибелі російських журналістів", - сказав Фейгін.

Він підкреслив, що з цих документів очевидна відсутність складу злочину в діях Савченко.

Читайте такожРосія утримує в СІЗО близько 30 українських полонених - адвокат СавченкоЗа його словами, російське слідство, згідно з процесуальними нормами, має звернутися до українських колег з метою отримати такі документи.

Фейгін підкреслив, що ці документи вже зараз дають інформацію для слідства РФ.

При цьому він підкреслив, що адвокати сподіваються, що Слідчий комітет РФ не чинитиме перешкод доказу невинуватості Савченко, в іншому разі захист звертатиметься до суду.

Крім цього, Фейгін підкреслив, що, згідно з міжнародним правом, Савченко є військовополоненою, а як делегат від України в ПАРЄ матиме дипломатичний імунітет.

"Ми дуже розраховуємо, що, не чекаючи загострення цього питання на міжнародно-правовому рівні, Росія ухвалить рішення, щоб звільнити її від кримінальної відповідальності і відправить в Україну. Для цього є всі підстави ... Це не питання вже слідства, його винесено на більш високий політичний рівень - у Кремль", - сказав Фейгін і додав, що розраховує, що це питання буде поставлене Путіну під час його прес-конференції.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков повідомив, що дані білінгу мобільних телефонів як Савченко, так і загиблих російських журналістів будуть "сьогодні-завтра" передані у слідчі органи РФ.

Перед цим він продемонстрував документи з даними білінгу.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар». Нібито дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було виконано мінометний постріл, внаслідок якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернулася до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка перебуває у московському СІЗО, оголосила голодування.