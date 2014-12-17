Судова реформа в наступному році малоймовірна - експерт

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної служби новин каналу «1+1».

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"Ні не відбудеться, тому що, на жаль, нинішня коаліція оголошує про те, що судова реформа це довгий процес, потрібно там змінювати Конституцію... А тим часом судді скасовують люстрацію (повертають на посади осіб, які підпадають під положення закону про очищення влади)...", - сказав Таран, відповідаючи на запитання чи відбудеться в наступному році під тиском громадськості судова реформа.

При цьому він відзначив, що робити заяви, це одна справа, а ініціювати на засіданнях Верховної Ради розгляд відповідних законопроектів є зовсім іншою справою.

Окрім того, він висловив сумніви, що в наступному році владі вдасться провести реальну децентралізацію та посилення ролі місцевого самоврядування. "Ви подивіться , як пишеться бюджет? Бюджет враховує цю децентралізацію? Не враховує, то про яку децентралізацію можна говорити, якщо бюджет складається на наступний рік і там цього навіть не передбачено", - сказав він.

Він вважає, що наступний рік буде "своєрідним тренуванням для громадян і громадянського суспільства, коли громадяни почнуть розуміти, що від них теж дуже багато залежить, треба йти у владу, але інструментів, інституцій для цього вони ще не отримують, вони не отримують бюджету, можливості впливати на владу на місцях...".

Таран відзначив, що багато чого буде залежати також від нового виборчого законодавства, особливо щодо правил проведення місцевих виборів.