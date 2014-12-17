Раді пропонують припинити членство України в СНД

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

У повідомленні зазначається, що члени комітету розглянули проект постанови про припинення членства та участі України в органах СНД (реєстр. №1015) й ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати проект згаданої постанови з урахуванням запропонованих комітетом змін та доповнень.

«На думку комітету, прийняття цього законопроекту забезпечить захист національних інтересів України та сприяє підвищенню авторитету України в світі як держави, що бере участь лише в ефективному та корисному для неї міжнародному співробітництві», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ Раді зареєстрували проект постанови про вихід України з СНДЧлени комітету вважають, що одним зі шляхів цього є припинення членства та участі України в органах міжнародної організації, яка не виконує своїх завдань і дискредитувала себе внаслідок відсутності будь-якої реакції на грубі порушення Угоди з боку одного із її засновників – Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією Криму представники української влади заявляли про намір розпочати процедуру виходу з СНД.

Рішення про вихід України зі складу СНД має ухвалити Верховна Рада.

Як відомо, Україна не ратифікувала Статут СНД, тому формально вважається лише спостерігачем у цій організації, а не її членом.