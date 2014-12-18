Тейлор: "Росія повинна зрозуміти, що вторгаючись в Україну, вона отримає відсіч"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав колишній посол США в Україні, керівник американського Інституту миру Вільям Тейлор.

Він зазначив, що, те, що відбувається в Україні стало несподіванкою. "Цього ніхто не очікував, навіть розвідка. Здавалося просто неймовірним, що в 2014 році одна країна може вторгнутися в іншу". У зв'язку з цим Вільям Тейлор сказав, що переговори щодо вирішення конфлікту необхідно проводити. Однак при цьому він зазначив, що "в будь-якому випадку Росія повинна зрозуміти, що вторгаючись в Україну, вона отримає відсіч. І все що відбувається - проблема не тільки України, а всього світу".

Відповідаючи на питання про те, яку мету переслідує президент Росії Володимир Путін, Вільям Тейлор сказав, що цього не можуть зрозуміти навіть люди з військовим досвідом. "Розвідслужби всього світу були шоковані його діями".

Повний текст інтерв'ю Вільяма Тейлора читайте у випуску журналу "Новий час" 19 грудня.