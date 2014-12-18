Дата чергового раунду переговорів щодо Донбасу ще не визначена – речник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Зараз йдуть робочі зустрічі та телефонні розмови щодо координації з організації цієї зустрічі (Тристоронньої контактної групи в Мінську - УНІАН), оскільки ще точно не визначено, ми ще не можемо сказати про точну дату цієї зустрічі, наразі перемовини тривають, і українська сторона зацікавлена в тому, щоб ця зустріч пройшла якнайшвидше», - заявив він.

Читайте такожБойовики «ЛНР» поки не підтвердили дату зустрічі контактної групи по ДонбасуЯк повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.

9 грудня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення найближчим часом цієї зустрічі.

11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України ще невідома.

Наступного дня, 12 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що графік зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися.

17 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України може відбутися в неділю, 21 грудня, у Мінську.