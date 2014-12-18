Дата чергового раунду переговорів щодо Донбасу ще не визначена – речник АТО
Дата проведення чергового раунду засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України досі не визначена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Зараз йдуть робочі зустрічі та телефонні розмови щодо координації з організації цієї зустрічі (Тристоронньої контактної групи в Мінську - УНІАН), оскільки ще точно не визначено, ми ще не можемо сказати про точну дату цієї зустрічі, наразі перемовини тривають, і українська сторона зацікавлена в тому, щоб ця зустріч пройшла якнайшвидше», - заявив він.
Читайте такожБойовики «ЛНР» поки не підтвердили дату зустрічі контактної групи по ДонбасуЯк повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.
9 грудня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення найближчим часом цієї зустрічі.
11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України ще невідома.
Наступного дня, 12 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що графік зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися.
17 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України може відбутися в неділю, 21 грудня, у Мінську.