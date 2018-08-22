Через 11 днів після затримання танкера в Херсоні російська компанія заявила, що є власником судна

За даними Reuters, судном володіє компанія "ВЭБ-Лизинг", котра належить російському "Внешэкономбанку"

Корабель "Механік Погодін" не має стосунку до лізингової компанії "ВЭБ-Лизинг", яка фігурує в українському санкційному списку.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії "В.Ф.Танкер", котра називає себе власником судна, передає ТСН.

Росіяни дорікають "хаотичністю" претензій з боку керівництва порту Херсона.

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"Формальний привід було все-таки знайдено – фінансування будівництва судна в 2011 році здійснювалося лізинговою компанією "ВЭБ-Лизинг". Нікого не цікавило, що з моменту спуску на воду "Механік Погодін" перебуває на балансі компанії "В.Ф.Танкер", котра не входить до санкційних списків. Тільки вона може нести відповідальність за всі дії екіпажу, ризики експлуатації судна, володіє ним і розпоряджається в поточній діяльності. Для зняття формальних причин "В.Ф.Танкер" переробив залишки фінансування лізингодателя "ВЭБ-Лизинг" на себе", - переконують у компанії.

Натомість за даними Reuters, судном володіє компанія "ВЭБ-Лизинг", котра належить російському "Внешэкономбанку". Від травня поточного року ці комерційні структури зараховані до переліку юридичних осіб, на котрі поширюється дія санкцій.

А в поточний рейс "Механік Погодін" був зафрахтований компанією "В.Ф.Танкер" і виконував перевезення дизельного палива з Туркменістану в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в порту Херсона співробітники СБУ виявили російське судно «Механік Погодін», яке має відношення до підсанкційної компанії.