Без таких втрат та з Кримом: Порошенко розповів, що було б в разі боєготовності ЗСУ у 2014 році на нинішньому рівні

Президент наголосив, що Україна за 4,5 роки заплатила дуже високу ціну в боротьбі за незалежність.

Президент України Петро Порошенко відзначає, що ситуація в Україні була би зовсім іншою, якби Збройні сили України у 2014 році були в такому ж стані, як сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми, - там Україна".

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Президент зауважив, що Україна за 4,5 роки заплатила дуже високу ціну в боротьбі за незалежність.

"Тисячі загиблих. Загиблих українських воїнів, добровольців, волонтерів", - сказав він і наголосив, що загинула також значна кількість цивільних, а також було десятки тисяч поранених і тих, хто зазнав важких психологічних травм.

Говорячи про стан Збройних сил України у 2014 році, Порошенко відзначив, що якби вони мали такий самий ступінь бойової готовності, як сьогодні, то "все було б інакше".

"По-перше, ми б не зазнали таких втрат. По-друге, я переконаний, що ми б не залишилися – поки що – без Криму. І взагалі Збройні сили були би потужною пересторогою проти того, щоби Росія взагалі прийшла до нас з війною", - сказав президент.