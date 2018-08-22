"Недостойний офіцер": Аваков заявив про законність недопуску Бочковського на роботу очільником ДСНС

Міністр внутрішніх справ назвав колишнього голову ДСНС недостойним офіцером і заявив, що він не буде очолювати Службу на підставі законних рішень.

У правоохоронних органах знають методи боротьби з маніпуляціями, які проводить колишній очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський у судах з метою поновлення на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в Києві.

Так, на запитання журналістів, чому Бочковського так і не було поновлено на посаді попри рішення Київського апеляційного адміністративного суду, Аваков відповів: “Бочковський недостойний офіцер, і він не достойний очолювати Службу. Він не буде її очолювати на підставі законних рішень. Такі відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів. Вони — законні. Ті маніпуляції, які він робить в судах, – ми знаємо, як з ними боротися. Він не буде в ДСНС”.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Київський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Кабінету міністрів на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС. Суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС, при цьому вказавши конкретну суму, яку йому необхідно виплатити як зарплату за вимушений прогул з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року - понад 546 тис. грн.

9 серпня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що планують оскаржити це рішення у Верховному суді.

Адвокат Бочковського заявив, що рішення про поновлення його підзахисного на посаді набирає законної сили від дня його оприлюднення (7 серпня 2018 року), попри те, що Кабмін може подати касаційну скаргу до Верховного суду.

Довідка УНІАН. Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. За даними правоохоронців, екс-посадовці завдали державі збитків на суму понад 6,6 млн грн.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Бочковського на посаді керівника ДСНС. Наступного дня Бочковський в супроводі адвоката прийшов до будівлі ДСНС, але не зміг потрапити на робоче місце. Представник кадрового управління відомства заявив, що Бочковського допустять до виконання своїх обов'язків лише після відповідного рішення уряду. Адвокат наполягав, що рішення суду набуває чинності з моменту його оприлюднення, і тому співробітники відомства повинні пустити Бочковського на роботу.

16 серпня після рішення Київського апеляційного адміністративного суду Бочковського вдруге не пустили до кабінету голови ДСНС. Директор департаменту персоналу відомства повідомив Бочковському та його адвокату, що ніяких розпорядчих документів стосовно поновлення зазначеної особи до ДСНС не надходило.