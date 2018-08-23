Макрон привітав українців з Днем незалежності: "можете розраховувати на підтримку з боку Франції"

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Франції у процесі втілення реформ.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента Петра Порошенка привітання з нагоди Дня незалежності України та висловив підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Як повідомляється на сайті президента України, президент Франції привітав главу Української держави та весь український народ з нагоди річниці Незалежності та висловив побажання процвітання та миру.

«Франція лишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на Сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до «Нормандського формату». Хочу підтвердити Вам відданість Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться у вітальному листі.

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«Франція не визнає незаконної анексії Криму з боку Росії і вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву», - зазначив Макрон.

Президент Франції також наголосив, що Україна виявила сміливість та стійкість, обравши шлях амбітних реформ, перші результати котрих варто привітати. За його словами, повне виконання Угоди про асоціацію з ЄС мусить продемонструвати налаштованість України на успішне завершення цього реформаторського пориву.

«Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, аби допомогти вам в реалізації цієї вимогливої програми реформ та супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом», - заявив Макрон.

Президент Франції побажав, щоб зв’язки дружби та довіри, які поєднують наші країни, міцнішали і надалі.