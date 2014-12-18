МЗС: заяви Путіна на прес-конференції розраховані на «внутрішнє споживання»



Про це Перебийніс сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ці заяви, які звучали на прес-конференції російського президента... Я б не надавав їм особливого значення, вони розраховані на внутрішнє споживання. Те, що він говорив, не має жодного зв`язку з реальністю», - заявив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбулася щорічна прес-конференція Путіна.

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Під час прес-конференції президент РФ, серед іншого, заявив, що Росія не проводить каральної операції на сході України, що політики при врегулюванні ситуації на сході України повинні виходити «з основоположних принципів міжнародного права і з права людей самим вирішувати свою долю».

Також Путін сказав, що погіршення ситуації в економіці РФ викликане не анексією Криму, а бажанням «російського ведмедя посадити на ланцюг».